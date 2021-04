Diakonie impft Wohnungslose in Hannover gegen Corona Stand: 15.04.2021 14:52 Uhr In einer Kontaktstelle am Bahnhof sind 250 Menschen gegen Corona geimpft worden, die auf der Straße oder in Gemeinschaftsunterkünften leben. Der Andrang war groß, weitere Termine sollen folgen.

Manche der Männer und Frauen hatten schon gewartet, bevor es tatsächlich losging. Helmut war einer der ersten, die in der Tageseinrichtung des Diakonischen Werks das Angebot wahrnahmen - und zeigte sich erleichtert: "Dass ich keinen schweren Verlauf habe, dass ich andere nicht anstecken kann", sagte Helmut. "Das ist schon gut." Auch Julian steht am Vormittag für die Impfung an: "Ich habe keine Lust mich zu infizieren. Ich bin viel unter Leuten, da weiß man nie, was das für Leute sind", sagte er. "Wenn man hausärztlich nicht so gut angebunden ist, dann ist das eine gute Sache." Er habe mit dem Andrang gerechnet, sagte der Leiter der Anlaufstelle. Viele der Besucher seien chronisch krank und deshalb besonders gefährdet.

Weitere Termine in Planung

Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes betonte, wie wichtig es sei, auch Wohnungslose schnell zu impfen: "Man kann sich eben nicht schützen, wenn man auf der Straße lebt", sagte Müller-Brandes. Die Menschen könnten sich nicht zurückziehen, das Immunsystem sei umso mehr belastet, die Versorgung mit Masken schwieriger. "Hier geht es nicht um die Frage Urlaub ja oder nein. Umso dringender ist es, dass wir etwas tun." 250 Impfstoffdosen konnten die Teams von Johannitern und ASB heute verimpfen. Weitere Termine sind schon in Planung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.04.2021 | 15:00 Uhr