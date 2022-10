Diakonie-Umfrage: Personalmangel in eigenen Kita enorm Stand: 26.10.2022 15:11 Uhr In Niedersachsen fehlen einer Bertelsmann-Studie zufolge für 2023 Tausende Erzieherinnen und Erzieher. Die Personalnot ist jetzt schon eklatant, wie die Diakonie in ihren Kita festgestellt hat.

Die Diakonie hat eine Umfrage unter den Kita-Leiterinnen und Kita-Leitern in den Einrichtungen im Bereich der Landeskirche Hannover angestoßen. Diese hat ergeben, dass in drei Vierteln der Diakonie-Kita tageweise ganze Gruppen geschlossen werden müssen, weil Personal fehlt. Jede zehnte Kita sei sogar mindestens über den Zeitraum einer Woche geschlossen, teilte die Diakonie mit. Die Zusammenarbeit mit Zeitarbeitsfirmen brächte kaum Entlastung, weil auch dort das Fachpersonal fehle.

Abwärtsspirale in Gang gesetzt

Die Folgen sind dramatisch. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häuften Mehrarbeitsstunden an, die Stimmung gehe in den Keller, der Krankenstand steige weiter an und die Qualität der pädagogischen Arbeit sinke, so die Kita-Leitungen. Es gebe kaum Zeit für notwendige Planungen und Eltern-Gespräche. Hans-Joachim Lenke, Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen, fordert, dass die reine - nicht pädagogische Betreuung - auch von geschultem Personal übernommen werden sollte - nicht nur von vollausgebildeten Fachkräften.

