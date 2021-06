Stand: 26.06.2021 19:48 Uhr Deutschlandtreffen der Schlesier ging digital über die Bühne

Das traditionelle Deutschlandtreffen der Landsmannschaft Schlesien ist am Sonnabend von Hannover aus Corona bedingt digital organisiert worden. Alle zwei Jahre kamen bisher Tausende Menschen zu dem Vertriebenentreffen in die niedersächsische Landeshauptstadt, bei dem neben deutsch-polnischen Aktivitäten die Traditionspflege mit Kultur- und Musikaufführungen großen Raum einnimmt. Hauptthema war dieses Mal eine Diskussionsrunde, in der sich der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft, Stephan Rauhut, zum Thema "Schlesien verbindet - eine Region im Herzen Europas" äußerte. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hielt per Videoschalte die Festansprache, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der selbst oberschlesische Wurzeln hat, sowie Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) richteten sich mit einem digitalen Grußwort an die Besucher des Treffens vor den Bildschirmen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten rund 700.000 aus Schlesien vertriebene Deutsche in Niedersachsen eine neue Heimat gefunden - mehr als in allen anderen Regionen der Bundesrepublik. Niedersachsen wurde daher bereits kurz nach dem Krieg das Patenland der Landsmannschaft der Schlesier.

