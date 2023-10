Deutschlandticket: Minister Lies fordert Unterstützung vom Bund Stand: 11.10.2023 08:00 Uhr Hunderttausende nutzen in Niedersachsen das Deutschlandticket. Doch die Finanzierung des Angebots ist unklar. Minister Lies drängt vor der heute beginnenden Verkehrsministerkonferenz auf eine schnelle Einigung.

"Ich mache mir große Sorgen um das Erfolgsmodell Deutschlandticket, wenn wir nicht endlich zu einem Ergebnis bei der Finanzierung für das kommende Jahr finden", sagte Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD). Derzeit ist zwischen Bund und Ländern noch offen, wie das Angebot weiter bezahlt wird. Lies fordert: Sollten für kommendes Jahr Mehrkosten entstehen, sollten diese jeweils zur Hälfte vom Bund und von den Ländern übernommen werden.

Videos 2 Min Erste Bilanz: Das Deutschlandticket in Niedersachsen (25.08.2023) Im Vergleich zum April, sind im Juni und Juli täglich 25 Prozent mehr Menschen mit dem Zug gefahren. 2 Min

Jeder zehnte nutzt das Deutschlandticket

In Niedersachsen hat derzeit etwa jeder Zehnte das Deutschlandticket. Laut einer Umfrage nutzen das Ticket vor allem Pendler, die im Schnitt an vier Tagen pro Woche zur Arbeit fahren. Neben dem günstigen Preis und der nationalen Gültigkeit, liege ein weiterer Vorteil des Tickets darin, sich nicht über Tarifgebiete Gedanken machen zu müssen, sagt Florian Mosig, Sprecher des Verkehrsministeriums in Hannover.

Tempo 30 in allen Innenstädten?

Neben dem Deutschlandticket steht bei der Verkehrsministerkonferenz am Mittwoch und Donnerstag unter anderem noch das Thema Tempo 30 in Innenstädten auf der Tagesordnung. Aus der Verkehrsforschung gebe es Erkenntnisse, dass diese Maßnahme Städte sicherer für Fußgänger macht und Lärm reduziert, so Lies im März zu dem Thema. Gegner befürchten, dass Innenstädte durch Maßnahmen wie das Tempolimit weniger attraktiv für Kundinnen und Kunden werden.

