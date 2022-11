Deutsches Rotes Kreuz in Niedersachsen feiert Jubiläum Stand: 13.11.2022 13:27 Uhr Das Deutsche Rote Kreuz in Niedersachsen hat am Sonnabend sein 75-jähriges Bestehen gefeiert. Gerade in der aktuellen Zeit seien solche Organisationen wichtig, sagte Innenminister Pistorius.

Die Gründungsidee des Roten Kreuzes, Menschen in Not beizustehen - unabhängig von Hautfarbe, Religion, Nationalität, sozialem Status oder politischer Ausrichtung - sei unverändert aktuell, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) bei der Mitgliederversammlung in Hannover. Die aktuelle Situation in der Ukraine, aber auch der Klimawandel machten immer wieder deutlich, wie wichtig Organisationen wie das Rote Kreuz seien.

AUDIO: Zeitreise: Wie entstand das Rote Kreuz? (2 Min) Zeitreise: Wie entstand das Rote Kreuz? (2 Min)

McAllister: "Zeichen für Frieden"

Der frühere niedersächsische Ministerpräsident David McAllister (CDU) sagte, das Rote Kreuz setze mit seiner Arbeit ein Zeichen für ein Leben in Frieden, Gesundheit und Würde. McAllister ist inzwischen Abgeordneter im Europäischen Parlament und dort Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten. Auch die Präsidentin des bundesweiten Roten Kreuzes, die frühere Bundesgesundheitsministerin Gerda Hasselfeldt (CSU), gratulierte dem niedersächsischen Landesverband. Dessen Mitarbeitende seien "nah am Menschen", betonte sie.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.11.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement