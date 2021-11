Deutscher Seniorentag aus Niedersachsen findet digital statt Stand: 22.11.2021 11:49 Uhr Der Deutsche Seniorentag wird alle drei Jahre in einem anderen Bundesland organisiert. Unter dem Motto "Wir. Alle. Zusammen." startet er diesmal am 24. November in Hannover - als Online-Veranstaltung.

Die bis zum 26. November geplante Präsenzveranstaltung wurde wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen abgesagt. Zwar erlaubten die aktuellen Regelungen eine Veranstaltung vor Ort. Die Appelle aus Politik und Wissenschaft, Kontakte zu reduzieren, um das Infektionsgeschehen zu bremsen, seien jedoch eindeutig, so Franz Müntefering, der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO), die den Deutschen Seniorentag veranstaltet.

Bundespräsident Steinmeier digital zugeschaltet

Das Programm wird laut BAGSO nun für die Online-Veranstaltung angepasst. Die geplante Festveranstaltung im Hannover Congress Centrum finde ohne Publikum statt, Interessierte könnten sie im Livestream verfolgen. Bis zum 26. November würden digitale Veranstaltungen angeboten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werde für seine Eröffnungsrede am 24. November digital zugeschaltet.

Gesundheit, Wohnen, Pflege, Digitalisierung

Die Themen des Deutsche Seniorentags reichen von Gesundheit über Mobilität und Wohnen bis zu Pflege, sozialer Sicherheit und Digitalisierung. Ältere Menschen und ihre Angehörigen sollen Informationen und Anregungen für ein gutes Leben im Alter erhalten. Politik, Verbände und Gesellschaft diskutieren aktuelle Fragen der Seniorenarbeit und Seniorenpolitik. "Was kann jede und jeder Einzelne dafür tun, gut alt zu werden? Und welche Rahmenbedingungen in den Kommunen und im Land sind notwendig? Das sind zentrale Fragen auf dem Deutschen Seniorentag. Wir informieren, diskutieren und zeigen Lösungen auf - für ein aktives und gesundes Älterwerden, für ein Miteinander der Generationen, für eine gute Versorgung bei Hilfe und Pflegebedürftigkeit", so Müntefering. 2018 kamen rund 15.000 Menschen zum Deutschen Seniorentag.

