Deutsche Messe AG stellt Zukunftskonzept für Hannover vor Stand: 06.10.2020 14:29 Uhr Mit einem neuen Konzept hofft die Deutsche Messe AG, die Corona-Krise überwinden zu können. Im Kern geht es darum, dass Messen sowohl digital als auch als Präsenzveranstaltung stattfinden sollen.

Das hannoversche Unternehmen geht davon aus, dass das Geschäft nach und nach wieder anläuft. Ein Erfolg der neuen Hybrid-Offensive ist für die Messe AG wichtig, da sich schon jetzt hohe Verluste auftürmen: Aufgrund der Corona-Pandemie ist 2020 katastrophal verlaufen, 2021 soll es wieder aufwärts gehen. Damit das auch klappt, hat das Unternehmen am Dienstag seine Pläne vorgestellt: eine Mischung aus digitalen Elementen und Vor-Ort-Angeboten, die flexibel auf die jeweilige Situation ausgerichtet werden kann. Gibt es viele Corona-Infektionen, fällt der digitale Anteil größer aus, gibt es wenige, überwiegen die Veranstaltungen vor Ort.

Videos 2 Min Corona Kompakt: Hannover Messe digital Mit einer digitalen Version versucht die Hannover Messe ihren Ausfall in diesem Jahr zu kompensieren. Außerdem: Letzte Pressenkonferenz des Krisenstabs und Sparkurs bei Continental. 2 Min

H'Up mit Bühnen und Streaming-Studio

Für dieses Konzept hat die Messe in den vergangenen Wochen eine der Hallen auf dem Messegelände in Hannover umgebaut. Halle 18 heißt nun H'Up und beherbergt unter anderem mehrere Bühnen sowie ein Streaming-Studio. Weitere 15 Studios in der Nähe können Firmen mieten, wenn sie ihre Produkte online präsentieren wollen. Messechef Jochen Köckler ist überzeugt, dass der Bedarf an Messen nach wie vor da ist und das Interesse der Firmen demnächst zurückkehrt. "Die Unternehmen brauchen Messen", heißt es auch vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft. Ob sich mit dem Hybrid-Konzept allerdings am Ende genug Geld verdienen lässt, ist noch unklar.