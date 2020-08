Stand: 31.08.2020 15:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Infa und Co.: Noch vier Messen in Hannover 2020

In Niedersachsen sind Messen und Kongresse ab Mitte September unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt - und so stellt die Deutsche Messe AG in Hannover ab Oktober wieder aus. Ein erweitertes Hygiene- und Sicherheitskonzept sieht den Angaben zufolge vor, dass im Fall von Corona-Infektionen Kontakte positiv getesteter Personen sicher nachverfolgt werden. "Wir können das coronakonform durchführen. Daher hat sich für unsere weitere Planung nichts geändert", sagte ein Messesprecher der Deutschen Presse-Agentur. Diese Planung sieht vor, 2020 noch vier Veranstaltungen durchzuführen.

Deutsche Messe: Die vier Termine für 2020

17. bis 25. Oktober: Verbrauchermesse Infa

Verbrauchermesse 1. und 2. Dezember: Vernetzungs- und Maschinenbaumesse CMM Expo

Vernetzungs- und Maschinenbaumesse 2. und 3. Dezember: Digitalisierungskonferenz Techtide

Digitalisierungskonferenz 10. bis 13. Dezember: Freizeitmesse Pferd & Jagd

Corona-Krise: Viele Absagen in Hannover

Durch das umfangreiche Konzept fallen die Messen in Hannover nicht in die Kategorie von Großveranstaltungen, die wegen der Pandemie noch verboten bleiben - nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern bis mindestens Ende Dezember. Aufgrund der Corona-Krise hat die Deutsche Messe AG in diesem Jahr viele Ausstellungen absagen müssen - unter anderem die weltgrößte Industrieschau Hannover Messe.

