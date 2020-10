Stand: 06.10.2020 09:50 Uhr Deutsche Märchenstraße unter den Top-Sehenswürdigkeiten

Die Deutsche Märchenstraße bleibt eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. In einer Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus kommt die rund 600 Kilometer lange Strecke auf den Spuren der Brüder Grimm auf Platz 44. Sie verläuft von Hessen aus über verschiedene Orte in Niedersachsen und dann entlang der Weser bis nach Bremen. In dem Ranking vor der Märchenstraße liegen unter anderem Schloss Neuschwanstein, Rothenburg ob der Tauber und das Miniatur Wunderland Hamburg. "Wir freuen uns, dass wir wieder ausgezeichnet wurden", sagte der Vorsitzende des Vereins Deutsche Märchenstraße, Uwe Schmidt. Es zeige sich, dass sich engagierte Zusammenarbeit lohne. An der Befragung hatten sich weltweit rund 13.000 Menschen beteiligt.

Weitere Informationen Märchenhaftes Niedersachsen Eulenspiegel, Münchhausen oder der Rattenfänger: Viele Märchenfiguren haben ihre Heimat in Niedersachsen. Einige Orten pflegen die Tradition und machen sie für Besucher lebendig. mehr

