Deutsche Bahn spendet Generatoren an ukrainische Bahn Stand: 23.12.2022 14:08 Uhr Nach den andauernden Angriffen Russlands auf die Energie-Infrastruktur in der Ukraine erhält die dortige Eisenbahn Unterstützung von der Deutschen Bahn.

Erste 63 Generatoren zur Stromerzeugung für Instandhaltungswerke und Bahnhöfe der staatlichen ukrainischen Eisenbahn seien in Hannover verladen worden, teilte die Bahn am Freitag mit. Auch in den Zügen sollen die gespendeten Generatoren eingesetzt werden. So soll die Lücke bei der Versorgung mit Strom, Heizung und warmem Wasser überbrückt werden. Weitere 325 Notstromaggregate sollen im Januar folgen - zur Stromversorgung von Reisenden und an den Arbeitsplätzen der ukrainischen Bahn.

Per Lkw nach Hamburg, dann nach Kiew

"Trotz widrigster Bedingungen halten die unglaublich mutigen Eisenbahnerinnen und Eisenbahner den Bahnbetrieb in der Ukraine so weit wie möglich aufrecht", sagte Bahnchef Richard Lutz. "Wir unterstützen, wo jetzt Hilfe dringend benötigt wird." Die Generatoren werden den Angaben zufolge in Hannover in einen Container verladen und per Lastwagen nach Hamburg geschickt - und von dort per Zug in Richtung Kiew gebracht.

