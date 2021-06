Stand: 23.06.2021 07:35 Uhr Deutsche Bahn eröffnet Megahub in Lehrte

Die Deutsche Bahn eröffnet in Lehrte in der Region Hannover am Mittag offiziell den neuen Megahub. An dem Bahnhof werden Container von Lastwagen auf Züge geladen. Bundesweit neuartig ist dabei, dass Container auch zwischen Zügen umgeladen werden können, um zeit- und kostenaufwendiges Rangieren zu sparen. Der Bund und die Deutsche Bahn haben insgesamt etwa 170 Millionen Euro investiert, die Bauarbeiten dauerten zwei Jahre. Der Megahub war vergangenen Sommer wegen der Corona-Pandemie vorerst eingeschränkt in Betrieb gegangen.

