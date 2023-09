Stand: 08.09.2023 06:54 Uhr Designierter Polizeipräsident Lange zieht vor Gericht

Erst in der vergangenen Woche musste der kommissarische Polizeipräsident der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) Niedersachsen seinen Posten räumen. Nun zieht Uwe Lange offenbar vor das Verwaltungsgericht Hannover. Das berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ), die sich auf Langes Anwältin beruft. Demnach klagt Lange gegen seine Abordnung an die Polizeiakademie nach Nienburg. Dem 57-Jährigen wird vorgeworfen, er hätte nicht konsequent genug auf Mobbing-Vorwürfe in seiner Behörde reagiert. Deshalb läuft ein Disziplinarverfahren gegen ihn.

