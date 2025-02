Der kleine Drache Kokosnuss bekommt eine eigene Briefmarke

Stand: 26.02.2025 18:20 Uhr

Der kleine Drache Kokosnuss wird mit einer eigenen 95-Cent-Briefmarke geehrt. Das teilte die Penguin Random House Verlagsgruppe, in der die Abenteuer des Drachen erscheinen, am Mittwoch in München mit.