Stand: 12.12.2020 11:57 Uhr Der gespendete Weihnachtsbaum in Hannovers Altstadt steht

Vor der Marktkirche in Hannover ist am Sonnabendmorgen ein 18 Meter hoher Weihnachtsbaum aufgestellt worden. Ein Unternehmen aus Hannover hat den Baum gespendet. Die Firma möchte anonym bleiben. Laut Stadtverwaltung belaufen sich die Kosten auf rund 30.000 Euro. Da der Weihnachtsmarkt aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfällt und damit Einnahmen fehlen, hatte sich die Stadt dagegen entschieden, einen Baum aufzustellen.

