Stand: 15.04.2021 16:32 Uhr Der Zoo Hannover trauert um die Berberlöwin Naima

Der Erlebnis-Zoo Hannover hat seine Berberlöwin Naima nach einer Operation einschläfern müssen. Das 13-jährige Löwenweibchen habe sich von einem schweren Bandscheibenvorfall trotz sofortiger Operation in der Tierärztlichen Hochschule Hannover nicht wieder erholt, teilte der Zoo am Donnerstag mit. Die Zootierärzte hätten am Vortag entschieden, die Löwin einzuschläfern. Berberlöwen sind in freier Wildbahn seit Mitte des 20. Jahrhunderts ausgestorben. Einzig im Zoo im marokkanischen Rabat werden die Tiere nachgezüchtet. Von dort kamen auch Naima und ihre Schwester Binta nach Hannover. Binta und das Männchen Chalid sorgten zwei Mal für Nachwuchs bevor sie nach Heidelberg gegeben wurden. Jetzt ist in Hannover nur noch ein junges Löwenmännchen übrig. Für ihn wird eine neue Partnerin gesucht.

