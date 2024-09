Stand: 24.09.2024 09:19 Uhr Der "Trammplatz" in Hannover heißt nun "Platz der Menschenrechte"

Der Platz vor dem Neuen Rathaus in Hannover ist am Montag umbenannt worden. Der "Trammplatz" heißt ab sofort "Platz der Menschenrechte". "76 Jahre nach der Verkündung der Menschenrechte wollten wir einen öffentlichen Ort in Hannover schaffen, um an diesem zentralen Platz an den Anspruch und die Realisierung der Menschenrechte weltweit zu erinnern", sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Der Bezirksrat hatte bereits Mitte vergangenen Jahres beschlossen, den nach Heinrich Tramm benannten Platz umzubenennen. Der ehemalige Stadtdirektor von Hannover gilt nach Recherchen von Historikerinnen und Historikern als ein Wegbereiter des Nationalsozialismus, teilte die Stadt mit. Noch bis zum 18. Oktober werden auf dem Platz und im Bürgersaal zwei Wanderausstellungen zum Thema Menschenrechte gezeigt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover