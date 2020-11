Stand: 12.11.2020 14:22 Uhr Denkmalschutz: Kirchbrak will Gropius-Bau für Gäste öffnen

Das Landesamt für Denkmalpflege hat das von Walter Gropius entworfene Fabrikgebäude in Kirchbrak (Landkreis Holzminden) unter Denkmalschutz gestellt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das 1926 entstandene Gebäude trägt deutlich die Züge des Bauhaus-Architekten. Kirchbraks Bürgermeister Wilhelm Brennecke (SPD) kündigte an, dass zügig ein Konzept entwickelt werden müsse, wie das Gebäude für Besucher geöffnet werden könne. In der teilweise leer stehenden Fabrik ist derzeit ein Holzhandels-Unternehmen untergebracht.

