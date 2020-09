Stand: 08.09.2020 08:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Demonstranten kleben sich an Staatskanzlei fest

Umweltschützer haben am Montagabend vor der niedersächsischen Staatskanzlei gegen Fracking demonstriert. Die Aktivisten hefteten sich mit Sekundenkleber an das Gebäude, beendeten den Protest aber später selbst. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ob die Aktion ein juristisches Nachspiel hat, steht noch nicht fest. Die Teilnehmer kritisieren die Importe von flüssigem Erdgas aus Nordamerika. In den USA und Kanada wird derzeit viel Erdgas mit der Fracking-Methode gewonnen, die als besonders umweltschädlich gilt.

