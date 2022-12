Demo gegen Südschnellweg-Ausbau - Rodungen ab Montag Stand: 03.12.2022 12:25 Uhr Die Initiative "Leinemasch bleibt" hat am Sonnabend erneut zum Protest gegen die Rodung in Teilen der Masch aufgerufen. Am Montag soll für den Ausbau des Südschnellwegs mit dem Roden begonnen werden.

Zur Demonstration hatte die Polizei eine niedrige dreistellige Zahl an Teilnehmenden erwartet. Tatsächlich haben offenbar deutlich weniger Menschen teilgenommen. Eine Polizeisprecherin nannte dem NDR in Niedersachsen die Zahl von 50 Personen. Gemeinsam mit dem Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs organisiert "Leinemasch bleibt" Demo-Touren durch das Rodungsgebiet im Döhrener Maschpark. Laut Initiative soll ab Montag für die sogenannte Tunnellösung mit den Rodungsarbeiten begonnen werden. Die Arbeiten sind östlich der Leinebrücke bis zu Schützenallee in Döhren entlang des Südschnellwegs geplant.

Lies hat Moratorium für Teil der Leinemasch zugesagt

Mitte November hatte Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) zu einem runden Tisch geladen. Im Anschluss an die Gespräche zwischen Kritikern und Befürwortern versprach Lies, dass bis zum Herbst kommenden Jahres ein im Baugebiet errichtetes Protestcamp nicht geräumt werde.

Für Südschnellweg sollen 13 Hektar gerodet werden

Der Protest der Umwelt-Initiativen richtet sich gegen den Ausbau des Südschnellwegs. Dieser soll unter anderem erneuert und verbreitert werden, um den Verkehr sicherer zu machen. Der Straßenbehörde zufolge müssten 13 Hektar der Leinemasch gerodet werden. Von dieser Fläche sei weniger als die Hälfte mit Bäumen und Sträuchern bewachsen.

