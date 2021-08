Stand: 30.08.2021 11:52 Uhr Demo gegen Schacht Konrad am Sonnabend in Hannover

Atomkraftgegner wollen am Sonnabend, 4. September, in Hannover erneut gegen das Atommüllendlager Schacht Konrad demonstrieren. Los geht es nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad zu Fuß und mit Treckern um 12 Uhr vor dem Hauptbahnhof. Bei einer Kundgebung ab 13 Uhr am Niedersächsischen Landtag sollen dann mehr als 10.000 Unterschriften an Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) überreicht werden. Das frühere Eisenerzbergwerk Konrad wird zurzeit von der Bundesgesellschaft für Endlagerung zum nationalen Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle umgebaut. Es soll 2027 in Betrieb gehen. In dem komplexen Genehmigungsverfahren für Konrad ist der Bund der Antragsteller und das Land Niedersachsen die Genehmigungsbehörde. Die Atomkraftgegner fordern die Rücknahme des Planfeststellungsbeschlusses Schacht Konrad.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.09.2021 | 15:00 Uhr