Demo gegen Corona-Regeln - und Protest gegen Demo

In Hannover gehen heute ab etwa 13.30 Uhr Gegner von Corona-Regeln auf die Straße. Zwei Demonstrationen sind angemeldet, die Polizei erwartet bis zu 2.000 Teilnehmer. Eine Gruppe wird ab dem Mittag über eine festgelegte Route durch Hannovers Innenstadt ziehen und anschließend am Georgsplatz auf eine zweite Demonstration treffen. Mit-Initiator der Anti-Corona-Demo ist die Gruppe "Wir wachen auf Hannover". Sie fordert auf ihrer Website die "Aufklärung der Bürger zur aktuellen Entwicklung der 'Corona-Situation' sowie die Ansprache der Politiker bezüglich der Maßnahmen und fortwährenden Einschränkung der Grundrechte.

Vier Gegendemonstrationen angemeldet

Gewerkschaften, Parteien und Jugendorganisationen haben zu Gegendemonstrationen aufgerufen. Insgesamt sind vier Protestzüge angemeldet, zu denen etwa 1.600 Gegendemonstranten erwartet werden, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Verwaltungsgericht Hannover hatte zuvor einen Eilantrag der Corona-Gegner gegen polizeiliche Auflagen abgewiesen. Es gebe eine Epidemie-Lage von nationaler Tragweite, die Auflagen seien daher verhältnismäßig, so das Gericht.

Veranstalter: Pandemie "überbewertet"

Die Veranstalter hatten die Corona-Pandemie als "überbewertet" bezeichnet: Durch sie würden Bürger eingeschüchtert und es solle eine Diktatur durchgesetzt werden. Doch nach der Entscheidung des Gerichts müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der einen Mund-Nase-Schutz tragen - außerdem müssen sie einen Mindestabstand von eineinhalb Metern, zu den Rednern sogar fünf Meter, einhalten.

"Nicht zu Werkzeugen von Extremisten machen"

Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut appellierte an die Menschen, achtzugeben, wer sich der Anti-Corona-Demo anschließt. "Lassen Sie sich nicht zu Werkzeugen von Extremisten machen, die ganz anderes im Sinn haben, als den Protest gegen die Corona-Maßnahmen", sagte Witthaut dem NDR Niedersachsen. Es sei nicht auszuschließen, dass sich vereinzelt auch Rechtsextremisten und Reichsbürger unter die Demo mischen. Eine direkte Mobilisierung habe der Verfassungsschutz bislang aber nicht feststellen können, so Witthaut.

Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Bei einer ähnlichen Demonstration in Berlin hatten vor zwei Wochen unter anderem Rechtsextreme und Reichsbürger versucht, das Reichstagsgebäude zu stürmen. Am Sonnabendmittag war bereits ein Großaufgebot der Polizei vor Ort: Etwa ein Dutzend Polizeiwagen parkten vor dem Landtag, 15 Beamte standen direkt vor der Tür des Parlamentsgebäudes. Auch an anderen Orten der Landeshauptstadt war die Polizei in großer Stärke präsent - unter anderem mit einer Reiterstaffel.

