Stand: 10.11.2020 13:17 Uhr Demo gegen Corona-Maßnahmen in Hannover angemeldet

Gegner der Corona-Maßnahmen haben in Hannover eine Demonstration angemeldet. Laut Polizei steckt die Initiative "Querdenken" hinter dem Protest. Die Demonstration soll am Sonnabend, 22. November, auf dem Opernplatz stattfinden. Die Organisatoren rechnen mit 600 Menschen. Bundesweit demonstrieren Menschen bei "Querdenken"-Protesten gegen die Corona-Auflagen. Auch Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme mischen sich darunter. Bei einer Querdenker-Demonstration in Leipzig am vergangenen Wochenende hatten Teilnehmer unter anderem eine Polizeisperre durchbrochen und waren gewaltsam mit der Polizei aneinandergeraten.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.11.2020 | 17:00 Uhr