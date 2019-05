Stand: 29.05.2019 19:46 Uhr

Demo gegen Antisemitismus: Anzeige gegen Redner?

Nächste Runde im Skandal um antisemitische Wahlplakate der rechtsextremen Partei "Die Rechte" in Hannover. Diesmal involviert: ein Vorstandsmitglied des Flüchtlingsrates Niedersachsen und die Polizei. Grund: ein Vorfall am Rande der Demonstration gegen Antisemitismus in der Innenstadt vom Montag. Wie NDR 1 Niedersachsen und das NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen berichten, geht es um einen möglichen Aufruf zu einer Straftat.

Debatte um antisemitische Plakate Hallo Niedersachsen - 29.05.2019 19:30 Uhr Bei einer Demo gegen Antisemitismus soll Dündar Kelloglu vom Flüchtlingsrat Niedersachsen dazu aufgerufen haben, antisemitische Plakate abzureißen. Nun gerät er ins Visier der Ermittlungen.







Demo-Redner soll zu einer Straftat aufgerufen haben

Was war geschehen? Rund 280 Menschen waren am Montag auf die Straße gegangen, um nach einem Brandanschlag auf das Haus einer jüdische Familie in Hemmingen ein Zeichen zu setzen. Sie bildeten vor dem Holocaust-Mahnmal an Opernhaus eine Menschenkette. Dort hingen Plakate der Partei "Die Rechte" zur Europawahl mit dem Spruch "Israel ist unser Unglück! Schluss damit!". Das Vorstandsmitglied des Flüchtlingsrates, der Rechtsanwalt Dündar Kelloglu, der als Redner auf der Demonstration auftrat, soll laut Polizeiangaben dazu aufgerufen haben, antisemitische Plakate zu entfernen. Beamte nahmen die Personalien des Mannes auf und ermitteln.

Polizeisprecher: Müssen zwangsläufig handeln

Der Flüchtlingsrat schreibt auf seiner Homepage von einem "empörendem Umgang mit antisemitischen Plakaten in Hannover". Rechtsanwalt und Vereinsvorstand Kelloglu sagt im NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen: "Ich habe keine Straftat begangen. Ich habe lediglich die Polizei und das Ordnungsamt aufgerufen, endlich diese antisemitischen Plakate zu entfernen." Auf der Vereinsseite lässt sich Kelloglu zudem mit den Worten zitiert "dass die Kundgebung des Bündnisses 'Gegen jeden Antisemitismus' unter zahlreichen antisemitischen Plakaten stattfinden musste, ist ebenso empörend wie beschämend". Die Beamten hätten richtig gehandelt, heißt es vonseiten der Polizei. "Letztendlich ist die Polizei an Recht und Gesetz gehalten. Wir sind auch zur Neutralität verpflichtet. Und wenn sich der Verdacht einer Straftat ergibt, so müssen wir zwangsläufig auch handeln und unsere Maßnahmen treffen", sagte Schiewe dem NDR.

Noch kein Strafverfahren wegen antisemitischer Plakate

Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt offenbar ebenfalls wegen der Plakate - gegen die Partei. Die Stadt Hannover und die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) hatten Anzeige wegen Volksverhetzung erstattet. Ein Strafverfahren ist noch nicht eingeleitet. Das kritisiert die DIG scharf. Laut Oberstaatsanwalt Thomas Klinge werde ein möglicher Straftatbestand derzeit geprüft. Michael Fürst, Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, sagt: "Ich halte sie auf jeden Fall für Volksverhetzung. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Plakate entfernt werden müssten.

