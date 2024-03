Stand: 06.03.2024 21:57 Uhr Demente Seniorin aus Pflegeheim in Hannover vermisst

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einer 71-jährigen Frau aus Hannover. Die Seniorin lebt in einer Pflegeeinrichtung an der Lister Meile und wurde dort zuletzt am Mittwochmorgen gesehen, wie die Polizei mitteilte. Dann sei Ursula W. spurlos verschwunden. Eine Suche in dem Heim und der Umgebung sei erfolglos geblieben. Die 71-Jährige sei an Demenz erkrankt, orientierungslos und auf Medikamente angewiesen. Ursula W. ist den Angaben zufolge 1,65 Meter groß, korpulent, hat graue Haare und ist noch gut zu Fuß unterwegs. Sie trage einen gelben Parka, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Vermutlich sei ihr Name in der Kleidung eingenäht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 27 15 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

