Stand: 06.08.2021 14:07 Uhr Delta-Variante bei fast allen Corona-Proben in Niedersachsen

Die Delta-Variante des Coronavirus dominiert in Niedersachsen mittlerweile deutlich. In 97,6 Prozent der im Landesgesundheitsamt näher untersuchten Proben sei die Mutante festgestellt worden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag. Bundesweit zeichnet sich ein ähnliches Bild. Die Variante gilt als besonders ansteckend. Oft müssen Betroffene deshalb strengere Quarantäne-Auflagen erfüllen.

