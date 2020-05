Stand: 07.05.2020 11:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Dauerbaustelle A2? Wir können auch anders!

Auf der A2 bei Hannover wird die Fahrbahn auf knapp vier Kilometern Länge mit einem neuen beschleunigten Verfahren ausgebessert. Statt sechs Wochen dauerten die Arbeiten lediglich 88 Stunden, teilte das Verkehrsministerium am Donnerstag mit. Erstmals würde alles, was möglich sei ausgeschöpft, um die Bauarbeiten zu beschleunigen und zu koordinieren. Für die Arbeiten wird die Autobahn vom Abend des 20. Mai bis zum Mittag des 24. Mai vom Kreuz Hannover-Buchholz bis zur Überführung L381 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt.

An dem Wochenende nach Himmelfahrt fließe erfahrungsgemäß weniger Verkehr. Bei schlechtem Wetter soll die Baumaßnahme auf das Pfingstwochenende verschoben werden.

Videos 08:33 NDR Fernsehen: Panorama 3 Die gefährlichsten Autobahnen Norddeutschlands NDR Fernsehen: Panorama 3 Die A2 bei Braunschweig und die A19 bei Malchow gehören zu den gefährlichsten Autobahnabschnitte Norddeutschlands im Jahr 2018. An Baustellen häufen sich schwere Unfälle. Video (08:33 min)

Wie gelingt das beschleunigte Verfahren?

Aber wie genau kann es gelingen, Bauarbeiten, die sonst sechs Wochen dauern, innerhalb von nicht einmal vier Tagen zu schaffen? "Die Bauarbeiten finden rund um die Uhr statt", heißt es aus dem Verkehrsministerium. Durch die Auftragsvergabe an einen Generalunternehmer werde außerdem die Koordination der Bauarbeiten verbessert und somit Zeit gespart. Ein weiterer Punkt: Es werde sichergestellt, dass die Umleitungen baustellenfrei sind. Und: "Wird die vereinbarte Bauzeit überschritten, drohen dem Unternehmen Vertragsstrafen", so das Ministerium.

Niedersachsen will Vorbild sein

"Mit diesem sehr ambitionierten Bauprojekt auf der A2 wollen wir Maßstäbe setzen und diese Art der Umsetzung als Blaupause an die Autobahn GmbH des Bundes weitergeben", sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Hintergrund: Ab 1. Januar 2021 liegt die Zuständigkeit für den Betrieb der Bundesautobahnen nicht mehr bei der Landesstraßenbaubehörde sondern beim Bund.

Die aktuelle Verkehrslage Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.05.2020 | 08:30 Uhr