Datenschützer warnen vor Polizei-Messengerdienst "NIMes" Stand: 17.02.2021 15:00 Uhr Niedersachsens Datenschützer sehen in einem von der Polizei genutzten Nachrichtendienst ein Risiko für Daten.

Die Landesbeauftragte für Datenschutz (LfD), Barbara Thiel, teilte am Mittwoch mit, dass der sogenannte Niedersachsen-Messenger "NIMes" beim Innenministerium beanstandet worden sei. Bemängelt werde vor allem, dass der Dienst auf privaten Geräten von Polizisten betrieben werde. Den Risiken und Gefährdungen begegne die Polizei bislang nur mit unzureichenden Sicherungsmaßnahmen. Die Übertragung von Daten könne theoretisch jederzeit durch Schadsoftware angegriffen werden, ohne dass Dienstherr oder Anwender es bemerkten.

Thiel: "Inakzeptables Risiko"

"Die fehlende Kontrolle des Dienstherrn über die privaten Geräte der Beamtinnen und Beamten führt zu einem inakzeptablen Risiko für den Betrieb dieses hoch schutzbedürftigen Messenger-Dienstes", sagte Thiel. In dem Programm würden sensible persönliche Daten verarbeitet. Laut LfD kann es um Daten gehen, die der zweithöchsten Schutzstufe "D" entsprechen - laut LfD-Definition handelt es sich hierbei um "personenbezogene Daten, deren unsachgemäße Handhabung den Betroffenen in seiner gesellschaftlichen Stellung oder seinen wirtschaftlichen Verhältnissen erheblich beeinträchtigen könnte".

Verbieten können die Datenschützer den Einsatz nach eigenen Angaben nicht. Zu der ausgesprochenen Beanstandung sei das Ministerium aber gemäß der gesetzlichen Vorgabe zur Stellungnahme aufgefordert worden.

