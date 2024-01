Das Große Zählen: Inventur im Sea Life Hannover gestartet Stand: 04.01.2024 17:14 Uhr Wie werden eigentlich Tiere gezählt, die sich verstecken oder die ganze Zeit bewegen? Im Sea Life Hannover zählen Meeresbiologin Lisa Winkelgrund und Biologin Heike Zinke die Tiere mit einem geschulten Blick.

Grund für die Zählaktion ist die Inventur in dem Aquarium. Dabei sei die Fischschwärme zu zählen, besonders schwierig, erzählen Winkelgrund und Zinke. Sie sehen nicht nur alle gleich aus, sondern bewegen sich auch kreuz und quer durchs Wasser. Da braucht es schon ein paar Tricks, um die genaue Anzahl herauszufinden. Zum Beispiel machen die Tierpfleger Fotos und zählen die Fische darauf. Die Aquaristen im Sea Life passen sich also dem Verhalten der Tiere an. Die Röhrenaale zum Beispiel verstecken sich im Sand. Mit etwas Futter können sie aber aus dem Versteck gelockt werden. Manche Becken sind so groß, dass sie nicht komplett eingesehen werden können, dann müssen mehrere Mitarbeiter von verschiedenen Stellen aus beobachten.

Ergebnis der Inventur steht im Februar fest

Rund 2.500 Tiere leben im Sea Life Hannover. Einige Arten wie etwa die Köhlerschildkröten werden auch gewogen und vermessen. Die gesamte Inventur dauert mehrere Wochen. Das genaue Ergebnis steht also erst im Februar fest.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.01.2024 | 15:00 Uhr