Stand: 27.05.2022 12:49 Uhr Dachgarten-Projekt in Hannover soll 2024 starten

In zwei Jahren soll in Hannover mit dem Bau des ersten Dachgartens begonnen werden. Die Stadt folgt damit einer Online-Umfrage unter den Einwohnern, die das Projekt größtenteils begrüßt haben. Der Stadtgarten soll demnach auf dem Dach des Parkhauses in der Schmiedestraße in der Nähe der Marktkirche entstehen - aber er soll nicht der letzte bleiben: Geplant ist laut Stadt ein Netz von Dachgärten, die durch Brücken und Stege miteinander verbunden sind. Der Name des Projekts: "City Roofwalks".

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.05.2022 | 13:30 Uhr