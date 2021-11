Stand: 30.11.2021 09:29 Uhr DRK-Niedersachsen fordert für Testzentren mehr Planbarkeit

Angesichts des gestiegenen Bedarfs an offiziellen Corona-Tests, fordert das Deutsche Rote Kreuz in Niedersachsen mehr Planbarkeit. Die Landesregierung solle grob vorgeben, wie lange die Testzentren betrieben werden sollen, sagte Sprecherin Azra Avdagic. Der Bedarf an Mitarbeitenden sei durch die Verschärfung der Testvorgaben gestiegen. Das DRK gleicht fehlendes hauptamtliches Personal nach eigenen Angaben durch geschulte ehrenamtliche Kräfte aus. Auf Dauer ließen sich die Testzentren so aber nicht unterhalten, sagte Avdagic. Der DRK-Landesverband fordert zudem, dass die Finanzierung der Zentren abschließend geklärt wird.

