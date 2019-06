Stand: 06.06.2019 11:37 Uhr

DLRG-Schwimmer retten 974 Menschen das Leben

974 Menschenleben haben die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im vergangenen Jahr bundesweit gerettet. 974 Mal sprangen die Ehrenamtlichen in einen See, ins Meer oder an einer anderen bewachten Badestelle ins Wasser und waren Retter in der Not. In 64 Einsätzen mussten sie sogar ihr eigenes Leben riskieren, um die Opfer lebend zu bergen. Diese Zahlen hat Achim Haag, Präsident der DLRG, am Donnerstag in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) bekannt gegeben. Im Jahr 2017 bewahrten die DLRG-Schwimmer 756 Menschen vor dem Ertrinken.

Viele Einsätze im Juli und August

Insgesamt wurde demnach im vergangenen Jahr in 92.177 Fällen Hilfe durch DLRG-Mitarbeiter geleistet. Eingesetzt waren mehr als 45.000 Retter, die auf ehrenamtlicher Basis fast drei Millionen Wachstunden geleistet hätten, sagte Haag. "In den Monaten Juli und August sind die Rettungseinsätze besonders in die Höhe geschnellt. Leichtsinn, Selbstüberschätzung oder Unkenntnis über die Gewässer waren die häufigsten Ursachen." Haag erinnerte aber auch an diejenigen, denen nicht geholfen werden konnte: "Immerhin verloren mindestens 504 Menschen im Wasser ihr Leben."

82.000 neue Rettungsschwimmer

Die DLRG kämpft auch deshalb mit einer Online-Petition gegen das Schließen von Schwimmbädern. Denn immer mehr Grundschüler könnten nicht sicher schwimmen, weil ihnen die Gelegenheit zum Üben fehle. Das sei auch ein Grund für die steigende Zahlvon tödlichen Badeunfällen bei Kindern und Jugendlichen, so die DLRG. Die Petition wurde seit ihrem Start im Oktober 2018 von mehr als 100.000 Menschen unterschrieben. Immerhin sei in der Rettungsschwimmausbildung wieder eine leichte Steigerung zu erkennen. 82.000 Prüfungen seien 2018 erfolgreich abgelegt worden - darunter knapp 8.000 Juniorretter. Nachwuchssorgen in Bezug auf den Wasserrettungsdienst habe die DLRG als nach eigenen Angaben weltgrößte Wasserrettungsorganisation insofern noch nicht, so der Präsident.

Mehr Badetote in Niedersachsen

2018 kamen bundesweit mindestens 504 Menschen bei Badeunfällen ums Leben, darunter 26 Kinder im Vor- und Grundschulalter. Niedersachsen verzeichnete im vergangenen Jahr mit 61 Ertrunkenen die meisten Badetoten im Norden - sechs mehr als 2017.

