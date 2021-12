Stand: 18.12.2021 15:43 Uhr DGB-Bezirkskonferenz wählt Payandeh als Vorsitzenden wieder

Der DGB-Bezirksvorsitzende Mehrdad Payandeh ist am Sonnabend für vier weitere Jahre wiedergewählt worden. Der 61-Jährige wurde bei der Bezirkskonferenz in Hannover mit 98 Prozent der abgegebenen Stimmen im Amt bestätigt, wie der DGB mitteilte. Payandeh ist seit 2018 Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes für Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt. Die Corona-Pandemie verlange den Menschen viel ab, sagte er. "In solchen Zeiten ist es enorm wichtig, als Gesellschaft zusammenzustehen und solidarisch zu handeln, damit wir alle gut durch die Krise kommen", so Payandeh. Auch die stellvertretende Bezirksvorsitzende Susanne Wiedemeyer wurde laut DGB mit 98 Prozent der abgegebenen Stimmen im Amt bestätigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.12.2021 | 16:00 Uhr