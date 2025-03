Cyberangriffe: IT-Experten beraten sich bei der secIT Stand: 20.03.2025 14:15 Uhr Die secIT by heise gilt als eine der wichtigsten Fachmessen für IT-Sicherheit in Europa. Vom 18. bis 20. März präsentieren mehr als 140 Unternehmen in Hannover ihre neusten Strategien und Lösungen.

Auf der Messe sollen sich die Teilnehmenden in Workshops und Vorträgen rund um das Thema IT-Sicherheit austauschen und neue Produkte und Verfahren kennenlernen. Es geht dabei um aktuelle Themen wie die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), das Internet der Dinge (IoT), Industrie 4.0 und viele weitere Aspekte der IT-Sicherheit. Neben geeigneten Schutzmaßnahmen soll auch ein effektives Krisenmanagement im Fokus stehen. Die Teilnehmenden sollen dabei mehr über die neuesten Trends, Technologien und Herausforderungen erfahren.

"secIT" findet 2025 zum sechsten Mal statt

Der Name "secIT" steht für "Security Information Technology", die Messe findet in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal statt. Sie ist nach Angaben der Veranstalter über die Jahre gewachsen und findet in diesem Jahr in drei Hallen und auf mehr als 5.000 Quadratmetern statt. Die Veranstaltung richtet sich an IT-Sicherheitsbeauftragte, Administratoren, Datenschutzbeauftragte und Entscheidungsträger.

