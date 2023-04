Stand: 04.04.2023 19:13 Uhr Cyberangriff legt Internetseiten von Niedersachsens Polizei lahm

In Niedersachsen sind am Dienstag mehrere Internetseiten der Polizei durch eine Cyberattacke lahmgelegt worden. "Aufgrund eines Belastungsangriffs auf die Server" seien seit dem Morgen ausgewählte Internetauftritte zeitweise nicht erreichbar gewesen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstagabend. Auf die polizeiinternen IT-Systeme hatte der Angriff laut seinen Angaben keine Auswirkungen. Daher sei die Datensicherheit "zu keiner Zeit gefährdet" gewesen. Auch die grundlegende Kommunikation mit den Polizeidienststellen und die Erreichbarkeit der Onlinewache war den Angaben zufolge nicht beeinträchtigt. Inzwischen hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen. Inwiefern der Angriff am Dienstagabend noch andauerte, ist derzeit unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.04.2023 | 06:00 Uhr