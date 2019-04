Stand: 11.04.2019 11:19 Uhr

Cum-Ex-Skandal: Razzia in Niedersachsen

Im Zusammenhang mit großangelegtem Aktienbetrug haben Ermittler bundesweit 19 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht - unter anderem auch mindestens ein Objekt in der Region Hannover. Das bestätigte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt NDR 1 Niedersachsen. Betroffen waren demnach auch Objekte in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. An der Razzia am Dienstag waren etwa 170 Beamte der Steuerfahndungsbehörden sowie elf Staatsanwälte beteiligt. Sie richtet sich laut Generalstaatsanwaltschaft gegen sechs Männer und eine Frau im Alter zwischen 46 bis 55 Jahren.

Videos 26:56 Das Erste: Panorama Milliarden aus der Staatskasse: Die Steuerräuber Das Erste: Panorama Der Staat hat durch Tricks von Banken und Maklern mehr als 30 Milliarden Euro verloren. Recherchen von Panorama, ZEIT und ZEIT ONLINE belegen nun das Ausmaß des Skandals. Video (26:56 min)

Cleverer Betrug mit Aktien

Hintergrund ist der sogenannte "Cum-Ex"-Betrug - umstrittene Aktiengeschäfte, bei denen Investoren eine Lücke im Gesetz nutzten, um den Staat über Jahre um Milliardensummen an Steuern zu prellen. Dabei schoben Investoren rund um den Dividendenstichtag Aktien mit Ausschüttungsanspruch - genannt "cum" - und solche ohne Ausschüttungsanspruch - genannt "ex" - zwischen Beteiligten hin und her. Am Ende war dem Fiskus nicht mehr klar, wem sie überhaupt gehörten. Die Folge: Finanzämter erstatteten Kapitalertragsteuern mehrfach, obwohl die Steuer nur einmal gezahlt wurde. Banken halfen zusätzlich bei den Tricksereien.

Dem Fiskus entgingen laut Finanzministerium rund 5 Milliarden Euro. Europaweit summiert sich der Schaden auf über 55 Milliarden. 2012 wurde den Cum-Ex-Deals mit einer Gesetzesänderung ein Riegel vorgeschoben.

