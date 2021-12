Stand: 03.12.2021 16:15 Uhr Corona zum Trotz: Theater ziehen Spielpläne durch

Trotz hoher Anforderungen wegen der Corona-Lage bieten die Theater in Hannover, Hildesheim und Hameln in der Vorweihnachtszeit Veranstaltungen an. Das Staatstheater Hannover etwa hält an seinem Spielplan fest. Allerdings mache sich die Unsicherheit der Gäste auch dort bemerkbar. Viele würden ihre Karten zurückgeben, sagte eine Sprecherin NDR Niedersachsen. Immerhin falle für dreifach geimpfte Besucherinnen und Besucher ab Sonnabend die Testpflicht weg. Als Problem habe sich in den vergangenen Tagen die Maskenpflicht entpuppt. Zahlreichen Gästen sei dies zu viel gewesen. Auch im Theater für Niedersachsen (TfN) in Hildesheim werden momentan immer wieder Tickets zurückgegeben. Die Premiere der "Fledermaus" am Sonnabend findet nach Angaben einer Sprecherin aber ebenso statt wie der Rest des laufenden Programms. Dazu gehört auch das Familienmusical "Die Schneekönigin". Auch am Theater Hameln läuft das Programm weiter. Der Veranstalter Hannover Concerts hat dagegen zahlreiche Veranstaltungen wie das Konzert der Band Terry Hoax und die "Rocky Horror-Show" abgesagt.

