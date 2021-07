Corona in Niedersachsen: Saunen bleiben vorerst geöffnet

Stand: 31.07.2021 09:46 Uhr

Die Saunen bleiben in Niedersachsen vorerst offen - auch wenn die Inzidenz in den jeweiligen Kommunen den Wert 35 überschreitet. Das hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg am Freitag beschlossen.