Stand: 29.05.2021 10:09 Uhr Corona in Niedersachsen: Rechnungshof warnt vor Schuldenkrise

Der Landesrechnungshof in Niedersachsen mahnt zu Haushaltsdisziplin trotz der hohen Ausgaben in der Corona-Pandemie. "Der Corona-Krise darf keine Schuldenkrise des Landes folgen", sagte Rechnungshof-Präsidentin Sandra von Klaeden der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Es sei unbestreitbar, dass erhebliche Mittel in die Bewältigung der Krise gesteckt werden mussten. "Aber jetzt ist der Zeitpunkt zu fragen: Wie wachsen wir aus der Krise heraus, was können wir uns noch leisten und was nicht?" Der Schuldenberg Niedersachsens wird im Zuge der Corona-Krise von 61 Milliarden Euro auf knapp 70 Milliarden Euro anwachsen. Deshalb sollte es vor der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/23 einen Kassensturz geben, forderte von Klaeden. Das Land müsse überlegen, wofür noch Geld da sei. Eine Aufweichung der Schuldenbremse wegen der Corona-Ausgaben lehnte die Rechnungshof-Präsidentin ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.05.2021 | 11:00 Uhr