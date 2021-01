Corona in Niedersachsen: Fixpreis für FFP2-Masken? Stand: 21.01.2021 18:41 Uhr Die von Bund und Ländern beschlossene Verschärfung der Maskenpflicht hat in Niedersachsen zu einer Diskussion über faire Preise für die sogenannten FFP2-Masken geführt.

So fordert der Hausärzteverband einen festgelegten Preis, um Wucherpreise für FFP2- und medizinischen OP-Masken vorzubeugen. Dem Verband schwebt ein Preis von ein bis zwei Euro pro FFP2-Maske vor, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Mehr seien sie nicht wert, sagte Jens Wagenknecht vom Hausärzteverband. Das sei zuletzt auch der Preis im Internet gewesen. Allerdings seien schon jetzt einzelne Aufträge storniert worden - wohl um höhere Preise zu verlangen.

Apotheken auf erhöhte Nachfrage eingestellt

Die Präsidentin der niedersächsischen Apothekerkammer, Cathrin Burs, aus Braunschweig sagt, dass das eben in marktwirtschaftlichen System so funktioniere - Angebot und Nachfrage bestimmten den Preis. In den Apotheken seien die Preise momentan allerdings stabil, sagt sie. Nach ihren Worten sind die Apotheken im Land auf die erhöhte Nachfrage eingestellt und hätten sich gut bevorratet. Engpässe seien nicht zu befürchten, so Burs. Bund und Länder hatten sich bei ihrem Gipfel auf eine Verschärfung der Maskenpflicht geeinigt - so dürfen beim Einkauf oder im öffentlichen Nahverkehr nur noch medizinische oder FFP2-Masken getragen werden.

Bisher offenbar keine Panikkäufe

"Wenn jetzt - wir haben 350.000 bis 400.000 Kundenkontakte pro Tag in Niedersachsen - alle auf einmal kommen würden, wäre das eine Herausforderung", sagt die Apothekerkammerchefin. Die Bevölkerung habe aber gelernt mit der Situation umzugehen, man bemerke jedenfalls keine Panik. Die Nachfrage sei allerdings bereits gestiegen. Die Kunden wollten sich bevorraten und sich selber schützen, sagt Burs.

