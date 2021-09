Corona erschnüffeln: Spürhunde sollen Konzerte sicher machen Stand: 16.09.2021 09:34 Uhr Die Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) und Veranstalter stellen heute ein Projekt vor, bei dem sogenannte Corona-Spürhunde zum Einsatz kommen sollen. Sie sollen Infizierte erschnüffeln.

Die Idee dahinter: Noch immer erschwert die Corona-Pandemie Konzerte und auch Festivals. Indem die speziell ausgebildeten Hunde Menschen mit einer Corona-Infektion riechen, könnten sie größere Veranstaltungen sicherer machen. Bei einer Konzertreihe mit Fury in the Slaughterhouse, Rea Garvey, einer Rave-Party und Sarah Connor in Hannover soll das erprobt werden.

Trefferquote: 92 Prozent

Schon im Sommer 2020 hatte ein Forscherteam unter Leitung der TiHo eine Studie veröffentlicht, für die Spürhunde der Bundeswehr auf das Coronavirus trainiert worden waren. Dabei seien mehr als 90 Prozent von mehr als 5.000 vorgelegten Proben von den Vierbeinern korrekt identifiziert worden, hieß es darin. "Für medizinische Spürhunde scheinen alle getesteten Körperflüssigkeiten in ähnlicher Weise geeignet zu sein, um Sars-CoV-2-Infizierte zuverlässig zu erkennen", so die Forscher.

Erster Einsatz beim Konzert von "Fury"

Gefördert wird das Projekt zum Einsatz der Hunde bei Konzerten unter dem Titel "Back to Culture" vom niedersächsischen Wissenschaftsministerium, von der TiHo und von den Veranstaltern Hannover Concerts und ProEvent Hannover. Insgesamt sollen 1,3 Millionen Euro fließen. Einzelheiten sollen heute Vormittag unter anderem von Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) vorgestellt werden. Bereits am Sonntag sollen die Corona-Spürhunde beim Konzert von Fury in the Slaughterhouse auf der Gilde-Parkbühne eingesetzt werden.

