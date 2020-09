Stand: 03.09.2020 22:26 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Weitere Schulen in Hannover betroffen

Aufgrund von Corona-Fällen müssen in Hannover weitere Schülerinnen und Schüler vorerst zu Hause bleiben. Dies berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" am Donnerstag. Insgesamt seien sechs Schulen in der Region betroffen, auch eine Kita musste demnach geschlossen werden. In ganz Niedersachsen sollen 20 Schulen betroffen sein, unter anderem der komplette Jahrgang einer Schule in Seelze. Der Landkreis Goslar meldet ebenfalls zwei betroffene Schulen. In Seesen seien Schüler getestet worden, nachdem ein Lehrer sich nachweislich infiziert hatte, in Goslar fiel der Test eines Schülers positiv aus.

