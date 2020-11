Stand: 05.11.2020 14:47 Uhr Corona-Virus: Test der MHH untersucht Antikörper

Die Medizinische Hochschule (MHH) hat einen Test entwickelt, mit dem sich vor dem Corona-Virus schützende Antikörper schnell und einfach nachweisen lassen. In klinischen Studien könne auf diese Weise eine Vielzahl an Patienten untersucht werden, teilte der MHH-Immunologe Reinhold Förster in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung der MHH mit. Noch sei unklar, welche Mengen an neutralisierenden Antikörpern benötigt werden, um Genesene vor einer erneuten Infektion zu schützen. Mit dem jetzt vorhandenen Test werde es aber möglich sein, diese wichtige Frage schneller zu beantworten, so Förster. Noch sei das neue Verfahren nur für Forscher verfügbar. Es könne aber so angepasst werden, dass es künftige auch für Routine-Untersuchungen verwendet werden kann.

