Stand: 24.01.2022 08:48 Uhr Corona-Verstöße: Polizei löst Party in Hannover auf

In der Nacht zu Sonntag haben Beamte in Hannover-Vahrenwald eine Party mit Livemusik aufgrund diverser Corona-Verstöße aufgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hätten sich tanzende Gäste der Veranstaltung nicht an Hygieneregeln gehalten. Die Ermittler waren wegen Ruhestörung zu dem Gebäude nahe des Niedersachsenrings gerufen worden. Dabei stellten sie fest, dass der Sicherheitsdienst die 36 Gäste teilweise nicht auf 2G kontrolliert und registriert habe. Die Polizisten leiteten 15 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Gegen den 25-Jährigen Veranstalter wird wegen der fehlenden Datenerfassung zur Kontaktnachverfolgung ermittelt. Alle Betroffenen verhielten sich kooperativ.

