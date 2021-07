Stand: 13.07.2021 08:10 Uhr Corona-Trickbetrug: Frau um Tausende Euro betrogen

Eine ältere Frau aus Hildesheim hat einem Trickbetrüger mehrere Tausend Euro gegeben, weil sie glaubte, dass sie so ihrem Sohn helfen kann. Der angebliche Sohn hatte laut Polizei der Seniorin am Telefon erzählt, dass er in Hannover im Krankenhaus liege und so schwer an Corona erkrankt sei, dass ihm nur ein sehr teures Medikament das Leben retten könne. Die Frau packte daraufhin eine fünfstellige Summe Bargeld ein und übergab nach mehreren Telefonaten das Geld in der Altstadt von Hannover an einen unbekannten Mann. Sie bemerkte erst, dass sie betrogen worden war, als noch am selben Tag ihr echter Sohn zu Besuch kam.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.07.2021 | 06:30 Uhr