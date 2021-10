Corona-Tote nach Ausbrüchen in Senioren- und Pflegeheimen Stand: 25.10.2021 16:37 Uhr In mehreren Senioren- und Pflegeheimen in der Region Hannover und im Landkreis Celle haben sich mehr als 100 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Meist handelt es sich um Impfdurchbrüche.

In einem Seniorenzentrum in Winsen (Landkreis Celle) wurden seit Ende September 40 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Virus getestet, sagte eine Sprecherin. Beim Personal gab es 14 Fälle. Neun der erkrankten Bewohnenden sind nach Informationen des NDR in Niedersachsen infolge der Infektion gestorben.

Acht Heime in der Region Hannover betroffen

In der Region Hannover sind acht Senioren- und Pflegeheime betroffen. Insgesamt wurden bis Montag 52 Covid-Fälle bei Bewohnerinnen und Bewohnern registriert. Vier weitere Fälle gibt es beim Personal. Eine Senioren-Einrichtung ist besonders betroffen - dort waren am Montag 36 Menschen infiziert. Anders als in Winsen gab es unter den Fällen in der Region Hannover bislang nur leichte Krankheitsverläufe.

Sowohl bei den Fällen in Winsen als auch in der Region Hannover soll es sich größtenteils um sogenannte Impfdurchbrüche handeln - die betroffen Menschen waren geimpft und haben sich dennoch infiziert.

