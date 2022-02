Corona-Testpflicht an Kitas tritt morgen in Kraft Stand: 14.02.2022 12:15 Uhr An Niedersachsens Schulen gilt schon seit Wochen eine Corona-Testpflicht. Ab morgen müssen nun auch Kinder, die eine Kita besuchen, dreimal wöchentlich auf das Coronavirus getestet werden.

Die Testpflicht gilt bis auf Weiteres für Kita-Kinder ab drei Jahre. Einen vom zuständigen niedersächsischen Kultusministerium festgelegten Test-Rhythmus gibt es nicht. Als es an den Schulen nur eine dreimalige statt der derzeit täglichen Testpflicht gab, wurde in vielen Fällen montags, mittwochs und freitags getestet. Die Tests werden von den Einrichtungen gestellt und sind kostenlos, durchführen sollen sie die Eltern der Kinder. Tests in der Kita sollen laut dem Kultusministerium unter Umständen aber auch möglich sein.

Für Beschäftigte in Kitas gilt 3G-Regelung

Vereinzelt wurden in einigen Kitas bereits freiwillige Tests angeboten. Salzgitter war zudem der landesweiten Testpflicht zuvorgekommen. Dort müssen angesichts hoher Infektionszahlen bereits seit Anfang Februar alle Kindergartenkinder ab drei Jahren täglich einen negativen Schnelltest vorweisen. Für das Personal in den Kitas ändert sich durch die neue Regelung nichts. Für sie galt bereits zuvor wie für alle Beschäftigen in Arbeitsstätten mit Personenkontakt die 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Beschäftigte, die weder geimpft noch genesen sind, müssen sich laut Ministerium grundsätzlich selbst um einen Test mit Nachweis kümmern.

