Corona-Spürhunde erstmals bei Fury-Konzert im Einsatz Stand: 16.09.2021 13:08 Uhr Bei vier Konzerten wollen die Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) und Veranstalter den Einsatz von Corona-Spürhunden testen. Das Forschungsprojekt soll trotz Pandemie mehr Kultur ermöglichen.

"Wir freuen uns, bei der Studie dabei zu sein und hoffen, dass sie ein wegweisender Schritt für die Kulturbranche sein wird", sagte Hannover-Concerts-Geschäftsführer Nico Röger am Donnerstag. Ziel sei es, herauszufinden, ob der Einsatz der Hunde eine Option sein kann, sagte Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler bei der Präsentation. "Es gibt weltweit Interesse an dem Projekt", betonte der CDU-Politiker. TiHo-Professor Holger Volk zeigte sich angesichts der sehr hohen Trefferquote in der Laborsituation zuversichtlich. Er sei gespannt, wie gut dies in einer Alltagssituation funktionieren werde.

500 Gäste geben vor "Fury"-Konzert Schweißproben ab

Am Sonntag ist das erste Konzert mit Fury in the Slaughterhouse geplant. 500 Zuschauerinnen und Zuschauer sind zu der Open-Air-Veranstaltung in Hannover zugelassen. Alle müssen ein negatives Testergebnis vorlegen. Bei der Einlasskontrolle geben sie zusätzlich Schweißproben auf Wattepads ab. Direkt danach sollen die ausgebildeten Corona-Spürhunde daran riechen und infizierte Gäste erkennen. Fünf bis sechs Tiere sollen an dem Abend im Einsatz sein.

Kostenlose Tickets für Bosse-Konzert

Am kommenden Montag werden auf der Website von "Back to Culture" ab 20 Uhr 800 kostenlose Tickets für das Bosse-Konzert am 27. September vergeben. Darauf folgen noch zwei Veranstaltungen mit Alle Farben und Sido, wie Minister Thümler ankündigte. Bei dem letzten Konzert sind demnach bis zu 1.500 Besuchende zugelassen. Sie sollen ohne Maske und Abstand miteinander feiern dürfen.

Videos 1 Min Corona kompakt: Spürhunde erschnüffeln erfolgreich Corona Das zeigt eine Studie der Tierärztlichen Hochschule. Somit könnten Spürhunde bei Veranstaltungen eingesetzt werden. (22.08.2021) 1 Min

Trefferquote von mehr als 90 Prozent

Im Sommer vergangenen Jahres hatte ein Forscherteam unter Leitung der TiHo eine Studie veröffentlicht, für die Spürhunde der Bundeswehr auf das Coronavirus trainiert worden waren. Dabei seien mehr als 90 Prozent von mehr als 5.000 vorgelegten Proben von den Vierbeinern korrekt identifiziert worden, hieß es darin. "Für medizinische Spürhunde scheinen alle getesteten Körperflüssigkeiten in ähnlicher Weise geeignet zu sein, um Sars-CoV-2-Infizierte zuverlässig zu erkennen", so die Forscher. Insgesamt gebe es weltweit 26 Studien, die ergeben hätten, dass Hunde Corona-Infektionen erschnüffeln könnten, ergänzte Volk am Donnerstag.

Das Wissenschaftsministerium fördert das Projekt "Back to Culture" mit 1,3 Millionen Euro.

