Stand: 19.02.2021 18:22 Uhr Corona-Skeptiker protestieren am Sonntag in Hannover

Auch an diesem Wochenende wird es eine Demonstration von Corona-Skeptikern in Hannover geben. Die Veranstalter haben für kommenden Sonntag ab 16 Uhr eine Kundgebung auf dem Opernplatz angekündigt. Erwartet werden rund 1.000 Teilnehmer. Aus diesem Grund wird der Innenstadtbereich rund um die Oper ab 10 Uhr bis voraussichtlich 22 Uhr für den Verkehr gesperrt, wie die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen NDR.de am Freitag bestätigte. Am vergangenen Wochenende war ein Protest auf dem Schützenplatz in Hannover friedlich verlaufen. Dort hatten etwa 1.240 Menschen gegen die aktuellen Corona-Bestimmungen im Land demonstriert. Am Sonnabend wollen sich dort ebenfalls wieder Gegner der Corona-Beschränkungen treffen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.02.2021 | 06:30 Uhr