Stand: 13.04.2021 09:08 Uhr Corona-Quarantäne: Land erstattete rund 28 Millionen Euro

Wegen behördlich angeordneter Quarantäne in der Corona-Pandemie hat das Land Niedersachsen bislang Verdienstausfälle in Höhe von rund 28 Millionen Euro erstattet. Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit. Allerdings wurde bisher nur rund ein Drittel der etwa 30.000 Anträge bewilligt und ausgezahlt, denn über einen Teil der Anträge sei noch nicht entschieden worden, weil Angaben oder Nachweise fehlten, so das Ministerium. Bei etlichen Anträgen lagen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erstattung demnach jedoch schlicht nicht vor. Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 2020 und das erste Quartal 2021, wobei die Zahlen für den Jahresbeginn noch vorläufig sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.04.2021 | 09:00 Uhr