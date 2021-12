Stand: 31.12.2021 10:50 Uhr Corona-Proteste in Hameln: Anzeigen wegen Körperverletzung

Bei Corona-Protesten in Hameln am Donnerstagabend hat ein 59 Jahre alter Teilnehmer einen 21-jährigen Medienvertreter und dessen 20-jährige Begleitung angegriffen und beleidigt. Das teilte die Polizei mit. Gegen den Mann seien entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden. Zu den Hintergründen werde ermittelt. An den Protesten in der Innenstadt hatten etwa 80 Menschen teilgenommen. Einige Protestierende distanzierten sich anschließend gegenüber dem 21-Jährigen von dem Angreifer.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.12.2021 | 13:30 Uhr